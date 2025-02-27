BİLSEM sonuç ekranı: MEB 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden öğrenilir? 1, 2, 3. sınıf BİLSEM takvimi
Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı ve yerleştirilmesine dair 2025 BİLSEM kılavuzu yayımlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına göre yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar, ''BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunu yöneltiyor.
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. BİLSEM ön değerlendirme sürecinden başarı ile geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına katılacak. 2025 BİLSEM sınav takvimi...