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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi

28 Şubat'ta duyurulması beklenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçlarının ertelenmesine karar verilmişti. Erteleme kararı ardından BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi güncellendi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi - 1

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının 28 Şubat’ta açıklanması planlanıyordu. Ancak, geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Bu olumsuz hava koşulları, BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasını da sekteye uğrattı.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi - 2

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önce 28 Şubat’ta açıklanacağı ilan edilen BİLSEM sonuçları, güncellenen takvimle birlikte 7 Mart cuma günü duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi - 3

TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Ön değerlendirme sonuç tarihinin ileri bir tarihe alınması nedeniyle BİLSEM’in 2025 takvimi de değişmiş oldu. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi - 4

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Uygulamalar ise 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi - 5

KAYIT TAKVİMİ

Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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