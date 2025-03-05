BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi
28 Şubat'ta duyurulması beklenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçlarının ertelenmesine karar verilmişti. Erteleme kararı ardından BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi güncellendi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının 28 Şubat’ta açıklanması planlanıyordu. Ancak, geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Bu olumsuz hava koşulları, BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasını da sekteye uğrattı.