BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç haftasına girildi

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının 28 Şubat’ta açıklanması planlanıyordu. Ancak, geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Bu olumsuz hava koşulları, BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasını da sekteye uğrattı.