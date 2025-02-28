BİLSEM sonuçları 2025 ertelendi mi, bugün açıklanacak mı? BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Öte yandan yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlenecek ve sonuç tarihi de bu sebeple değişecek. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...