BİLSEM sonuçları 2025 ertelendi mi, bugün açıklanacak mı? BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr
BİLSEM sonuçları için heyecan dolu sonuçlar merakla beklenirken Milli Eğitim bakanlığı yeni takvimi duyurdu. 13 ilde geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları sebebiyle BİLSEM ön değerlendirme işlemi yapılamazken sınav sonuçlarının açıklanması da ertelendi. BİLSEM ön değerlendirme işlemleri normal takvime göre 21 Aralık’ta başladı ve 23 Şubat’ta tamamlanması bekleniyordu. Bazı illerde ön değerlendirme 1 Mart tarihinde düzenlenecek. MEB, yeni BİLSEM sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Öte yandan yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlenecek ve sonuç tarihi de bu sebeple değişecek. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...