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BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri ön değerlendirme işlemleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde ertelenirken 1 Mart’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, ön değerlendirme işlemlerinin ertelenmesiyle birlikte sonuç takviminde değişikliğe gitti. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart cuma günü erişime açılıyor. Adaylar ve aileleri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuçları sorgulayabilecek. BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldıktan bireysel itiraz yapılabilecek. 17-28 Mart tarihleri arasında ise bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

2025 BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sonuç takvimine çevrildi. 13 ilde yapılması beklenen BİLSEM ön değerlendirme işlemleri, yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamış ve BİLSEM sonuçları bir ileri tarihe ertelenmişti. MEB takvimi sonrasında BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı? - 2

2025 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM sınav sonuçları takvimi doğrultusunda sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı? - 3

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığında T.C kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sonuçlarını sorgulayabilecek.

MEB tarafından sonuç sorgulama linki yayımlandığı zaman haberin içine eklenecektir.

BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı? - 4

2025 BİLSEM TAKVİMİ

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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