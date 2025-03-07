BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri ön değerlendirme işlemleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde ertelenirken 1 Mart’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, ön değerlendirme işlemlerinin ertelenmesiyle birlikte sonuç takviminde değişikliğe gitti. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart cuma günü erişime açılıyor. Adaylar ve aileleri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuçları sorgulayabilecek. BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldıktan bireysel itiraz yapılabilecek. 17-28 Mart tarihleri arasında ise bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı
2025 BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sonuç takvimine çevrildi. 13 ilde yapılması beklenen BİLSEM ön değerlendirme işlemleri, yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamış ve BİLSEM sonuçları bir ileri tarihe ertelenmişti. MEB takvimi sonrasında BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?