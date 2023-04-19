BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı)

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı)

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2023 BİLSEM sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğrenci yetenek değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2023 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 BİLSEM takvimiyle birlikte, BİLSEM sonuçları için tarihler belli olmuştu.

Buna göre; 14 Ocak-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM öğrenci yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulaması yani BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı) - 3

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı) - 4

2023 BİLSEM TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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