BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İTİRAZ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar, takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.



a) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait belgelerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu belgeleri; kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.



b) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.



c) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.