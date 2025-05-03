BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi
Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme (BİLSEM) öğrenci alım süreci devam ediyor. Ön ve bireysel değerlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim aldıkları bölgedeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme takvimi doğrultusunda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar bireysel değerlendirme sınav süreci nisan ayından bu yana devam ediyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.