BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme (BİLSEM) öğrenci alım süreci devam ediyor. Ön ve bireysel değerlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim aldıkları bölgedeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 1

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme takvimi doğrultusunda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar bireysel değerlendirme sınav süreci nisan ayından bu yana devam ediyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 2

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

BİLSEM sonuçları 4 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Veliler ise 7-11 Temmuz tarihlerinde sonuçlara itiraz edebilecekler. İtiraz değerlendirmeleri de 14-25 Temmuz tarih aralığında olacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 3

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ

Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 4

BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İTİRAZ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar, takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.

a) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait belgelerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu belgeleri; kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

b) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

c) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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