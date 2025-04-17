BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİN SONA ERECEĞİ TARİH

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başladı. Güncellenen takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek.