BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulamalarının sonuçlarını 7 Mart 2025 tarihinde açıkladı. Ön değerlendirmeler ardından bireysel değerlendirmeler başladı. Peki, BİLSEM 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
"2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi" güncellendi. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci devam ediyor.