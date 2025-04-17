BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulamalarının sonuçlarını 7 Mart 2025 tarihinde açıkladı. ​Ön değerlendirmeler ardından bireysel değerlendirmeler başladı. Peki, BİLSEM 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi - 1

"2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi" güncellendi. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci devam ediyor.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi - 2

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİN SONA ERECEĞİ TARİH

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başladı. Güncellenen takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi - 3

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç takvimi - 4

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ARDINDAN SÜREÇ

4 Temmuz 2025 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz-29 Ağustos 2025 BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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