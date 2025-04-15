BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme takvimine göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar bireysel değerlendirme sınavı aşamasına geçti. Bu aşama ardından kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. BİLSEM sınavlarında ilkokul öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları keşfedilerek buna yönelik eğitim almaları sağlanıyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman?
BİLSEM sınav aşamalarında sona geliniyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik düzenlenen BİLSEM'lerde öğrenciler bireysel değerlendirme sınavlarına 14 Nisan'dan itibaren katılmaya başladı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim aldıkları bölgedeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek. İşte, BİLSEM takvimi...