BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanıyor. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek

alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılıyor.



Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler, giriş belgelerindeki saatten 30 dakika önce uygulamaya girilecek. Genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde olmalılar. Öğrenciler giriş belgelerindeki saatten en fazla 15 dakika kadar geç kalabilirler.