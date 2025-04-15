BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme takvimine göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar bireysel değerlendirme sınavı aşamasına geçti. Bu aşama ardından kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. BİLSEM sınavlarında ilkokul öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları keşfedilerek buna yönelik eğitim almaları sağlanıyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman?

BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 1

BİLSEM sınav aşamalarında sona geliniyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik düzenlenen BİLSEM'lerde öğrenciler bireysel değerlendirme sınavlarına 14 Nisan'dan itibaren katılmaya başladı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim aldıkları bölgedeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek. İşte, BİLSEM takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanıyor. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek
alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılıyor.

Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler, giriş belgelerindeki saatten 30 dakika önce uygulamaya girilecek. Genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde olmalılar. Öğrenciler giriş belgelerindeki saatten en fazla 15 dakika kadar geç kalabilirler.

BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 3

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

BİLSEM sonuçları 4 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Veliler ise 7-11 Temmuz tarihlerinde sonuçlara itiraz edebilecekler. İtiraz değerlendirmeleri de 14-25 Temmuz tarih aralığında olacak.

BİLSEM Takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 4

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ

Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.

DAHA FAZLA GÖSTER