BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

2024-2025 MEB BİLSEM takvimi açıklandı. Takvimle birlikte özel yetenekli öğrencilerin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.  Bu kılavuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Takvime göre, ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

BAŞVURU TAKVİMİNİN AYINTILARI

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? - 5

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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