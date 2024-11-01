BİLSEM takvimi yayımlandı: 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 MEB BİLSEM takvimi açıklandı. Takvimle birlikte özel yetenekli öğrencilerin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2024 2025 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Bu kılavuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.