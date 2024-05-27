BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci başladı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci 26 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler 2024 BİLSEM takvimini inceliyor. Peki, 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci başladı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)  bireysel değerlendirmelerinin başlamasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci başladı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak.

BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci başladı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci başladı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

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