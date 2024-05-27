BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci başladı: 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM'de bireysel değerlendirme süreci 26 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler 2024 BİLSEM takvimini inceliyor. Peki, 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirmelerinin başlamasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi.