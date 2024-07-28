BİLSEM'de sonuç haftasına girildi: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Şimdi öğrenci ve velilerin gözü kulağı BİLSEM mülakat sonuçlarında. Takvime göre, BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları temmuz ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştı. Haftalar süren bireysel değerlendirmeler ise 26 Temmuz'da sona erdi.