BİLSEM'de sonuç haftasına girildi: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Şimdi öğrenci ve velilerin gözü kulağı BİLSEM mülakat sonuçlarında. Takvime göre, BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları temmuz ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM'de sonuç haftasına girildi: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştı. Haftalar süren bireysel değerlendirmeler ise 26 Temmuz'da sona erdi.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM'de sonuç haftasına girildi: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi'ne kayıt hakkı kazanacak.

BİLSEM'de sonuç haftasına girildi: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek. BİLSEM mülakat sonuçları online olarak öğrenilebilecek.

BİLSEM'de sonuç haftasına girildi: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER