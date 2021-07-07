Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi

ntv.com.tr - Reuters 07.07.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 12:03
52 yaşındaki Marcus, 42 yaşındaki Ana ve çiftin kızları 10 yaşındaki Lucia ve 4 yaşındaki Emma’dan oluşan Guara ailesi, 24 Haziran'da Champlain Towers South adlı bina çöktüğünde öldüğü bilinen 36 kişi arasında yer alıyor.
Uzmanlar, hayatta kalanları bulma şansının artık zayıf olduğu konusunda uyarırken, kurtarma ekipleri, 13 katlı binanın enkazını hala dikkatli bir şekilde arıyor.
Bununla birlikte cenaze törenii Guara ailesinin ibadet ettiği Katolik kilisesi St. Joseph's'de, enkazdan sadece birkaç blok ötede gerçekleşti. Kiliseye üç tabut getirildi. Aile, kız kardeşleri pembe ve mor kurdelelerle süslenmiş bir tabutta birlikte gömmeye karar verdi. İki kardeş, çöken binanın en genç kurbanları arasında yer alıyor.
Ailenin binanın sekizinci katında yaşadığı belirtildi. Birkaç hayır kurumu için para toplayan bir satış müdürü olan Marcus Guara, olaydan iki gün sonra ilk bulundu. Ana Guara ve iki kızının cansız bedeni ise dört gün sonra ortaya çıkarıldı.
Kilisede konuşan Marcus Guara'nın kuzeni Peter Milián, çiftin çocuklarıyla birlikte öldüğü gerçeğinin kendisini rahatlattığını söyledi.
Diğer taraftan, Miami-Dade İlçesi İtfaiye Şefi Alan Cominsky'ye göre, kurtarma ekipleri şimdiye kadar bölgeden 124 tondan fazla enkaz çıkardı.
Gazetecilere açıklama yapan Cominsky, "Maalesef olumlu bir şey görmüyoruz" dedi.
Bina enkazındanki kurtarma çalışmaları şu anda kente güneyden yaklaşan Elsa Kasırgasından gelen şiddetli rüzgar nedeniyle daha da yavaşladı. Surfside Belediye Başkanı Charles Burket gazetecilere verdiği demeçte, "Rüzgar, çok ağır enkazları hareket ettiren büyük vinçleri engelliyor" dedi.