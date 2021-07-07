Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan ölü sayısı 36'ya yükseldi. Felaketten 12 gün sonra hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi. 4 kişilik Guara ailesi, sevdikleri tarafından gömüldü. Bununla birlikte, 109'dan fazla kişinin hala kayıp, 70'inin ise enkaz altında olduğu doğrulandı.

ntv.com.tr - Reuters 07.07.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 12:03

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 1

BİR AİLE YOK OLDU

52 yaşındaki Marcus, 42 yaşındaki Ana ve çiftin kızları 10 yaşındaki Lucia ve 4 yaşındaki Emma’dan oluşan Guara ailesi, 24 Haziran'da Champlain Towers South adlı bina çöktüğünde öldüğü bilinen 36 kişi arasında yer alıyor.

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 2

HAYATTA KALAN BİRİNİ BULMA ŞANSI ÇOK AZ

Uzmanlar, hayatta kalanları bulma şansının artık zayıf olduğu konusunda uyarırken, kurtarma ekipleri, 13 katlı binanın enkazını hala dikkatli bir şekilde arıyor.

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 3

İKİ KARDEŞ AYNI TABUTTA GÖMÜLDÜ

Bununla birlikte cenaze törenii Guara ailesinin  ibadet ettiği Katolik kilisesi  St. Joseph's'de, enkazdan sadece birkaç blok ötede gerçekleşti. Kiliseye üç tabut getirildi. Aile, kız kardeşleri pembe ve mor kurdelelerle süslenmiş bir tabutta birlikte gömmeye karar verdi. İki kardeş, çöken binanın en genç kurbanları arasında yer alıyor. 

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 4

Ailenin binanın sekizinci katında yaşadığı belirtildi. Birkaç hayır kurumu için para toplayan bir satış müdürü olan Marcus Guara, olaydan iki gün sonra ilk bulundu. Ana Guara ve iki kızının cansız bedeni ise dört gün sonra ortaya çıkarıldı.

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 5

Kilisede konuşan Marcus Guara'nın kuzeni Peter Milián, çiftin çocuklarıyla birlikte öldüğü gerçeğinin kendisini rahatlattığını söyledi.

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 6
Milián, “Kulağa ne kadar ironik gelse de, Tanrı'nın onları Lucia ve Emma olmadan acı çektirmeyerek aldığına inanıyorum" dedi.
Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 7

Diğer taraftan, Miami-Dade İlçesi İtfaiye Şefi Alan Cominsky'ye göre, kurtarma ekipleri şimdiye kadar bölgeden 124 tondan fazla enkaz çıkardı. 

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 8

Gazetecilere açıklama yapan Cominsky, "Maalesef olumlu bir şey görmüyoruz" dedi.

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 9

ELSA KASIRGASI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Bina enkazındanki kurtarma çalışmaları şu anda kente güneyden yaklaşan Elsa Kasırgasından  gelen şiddetli rüzgar nedeniyle daha da yavaşladı. Surfside Belediye Başkanı Charles Burket gazetecilere verdiği demeçte, "Rüzgar, çok ağır enkazları hareket ettiren büyük vinçleri engelliyor" dedi.

Bir aile yok oldu: Miami'deki çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi - 10
Bu arada yetkililer, potansiyel yapısal hataları tespit etmek için bölgedeki diğer blokları inceliyor. 40 yaşındaki Champlain Towers South'un parçalanmasına neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak 2018'de yapılan bir inceleme, orijinal tasarımdaki "büyük" kusurları işaret etti.

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