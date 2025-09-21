Birinci ara tatili tarihleri açıklandı: Kasım ayında başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Ara tatil uygulaması, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlandı. Buna göre bu yılın ilk ara tatili kasımda ayında yapılacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler uzun bir maratonun ilk adımlarını attı. Yoğun ders programları, sınav hazırlıkları ve sosyal etkinliklerle geçen bu süreç, hem öğrenciler hem de veliler için oldukça hareketli geçiyor. Eğitim öğretim yılının tempolu başlamasıyla beraber öğrencilerin gündeminde ara tatil takvimi var.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, bu tarihlerde okullarına kısa bir süreliğine ara vererek dinlenme imkânı bulacak.

Kasım ayında yapılacak olan bu tatil, hem öğrencilerin yoğun ders temposuna mola vermesine hem de öğretmenlerin mesleki çalışmalarına zaman ayırmasına olanak sağlayacak.

YARIYIL TATİLİ OCAK AYINDA

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

