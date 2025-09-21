Birinci ara tatili tarihleri açıklandı: Kasım ayında başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Ara tatil uygulaması, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlandı. Buna göre bu yılın ilk ara tatili kasımda ayında yapılacak.
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler uzun bir maratonun ilk adımlarını attı. Yoğun ders programları, sınav hazırlıkları ve sosyal etkinliklerle geçen bu süreç, hem öğrenciler hem de veliler için oldukça hareketli geçiyor. Eğitim öğretim yılının tempolu başlamasıyla beraber öğrencilerin gündeminde ara tatil takvimi var.