Birinci ara tatili tarihleri açıklandı: Kasım ayında başlayacak

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler uzun bir maratonun ilk adımlarını attı. Yoğun ders programları, sınav hazırlıkları ve sosyal etkinliklerle geçen bu süreç, hem öğrenciler hem de veliler için oldukça hareketli geçiyor. Eğitim öğretim yılının tempolu başlamasıyla beraber öğrencilerin gündeminde ara tatil takvimi var.