Birinci dönem ilk ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açıldı. Bakanlığa bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liselerde eğitim gören öğrenciler eylül ayı başında ders başı yaptı. Kasım'da yaşanacak ilk ara tatil tarihleri de böylece gündeme geldi. MEB tatil tarihleri takvimi...

Okulların açılış ve kapanış tarihleri ile beraber tatil günleri de öğrenciler kadar velilerin de gündemini meşgul ediyor. Okullar 2025-2026 eğitim yılına, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimiyle başladı. Tüm kademelerde okullar 8 Eylül'de kapılarını araladı. Peki, Kasım ara tatili hangi gün, ara tatiller ne zaman?

İLK ARA TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

2025-2026 öğretim yılı uygum eğitimi nedeniyle 1 Eylül'de başlamıştı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde okulların tamamı da 8 Eylül'de açıldı.

Öğrencilerin bu yıl ilk ara tatili olan Kasım tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde olacak.

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

Diğer tatil günleri:

Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

