Birinci dönem ilk ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB tatil takvimi

Okulların açılış ve kapanış tarihleri ile beraber tatil günleri de öğrenciler kadar velilerin de gündemini meşgul ediyor. Okullar 2025-2026 eğitim yılına, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimiyle başladı. Tüm kademelerde okullar 8 Eylül'de kapılarını araladı. Peki, Kasım ara tatili hangi gün, ara tatiller ne zaman?