Birinci dönem ilk ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açıldı. Bakanlığa bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liselerde eğitim gören öğrenciler eylül ayı başında ders başı yaptı. Kasım'da yaşanacak ilk ara tatil tarihleri de böylece gündeme geldi. MEB tatil tarihleri takvimi...
Okulların açılış ve kapanış tarihleri ile beraber tatil günleri de öğrenciler kadar velilerin de gündemini meşgul ediyor. Okullar 2025-2026 eğitim yılına, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimiyle başladı. Tüm kademelerde okullar 8 Eylül'de kapılarını araladı. Peki, Kasım ara tatili hangi gün, ara tatiller ne zaman?