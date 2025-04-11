Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınav programı

ÖSYM'nin organize ettiği sınavlar bu hafta da devam edecek. ÖSYM Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı bu hafta sonu düzenlenecek.