Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınav programı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar merak konusu oldu. Hafta sonu üç sınavın yapılması bekleniyor. İşte, ÖSYM'nin 12-13 Nisan sınav takvimi...
ÖSYM'nin organize ettiği sınavlar bu hafta da devam edecek. ÖSYM Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı bu hafta sonu düzenlenecek.