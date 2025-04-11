Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınav programı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar merak konusu oldu. Hafta sonu üç sınavın yapılması bekleniyor. İşte, ÖSYM'nin 12-13 Nisan sınav takvimi...

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınav programı - 1

ÖSYM'nin organize ettiği sınavlar bu hafta da devam edecek. ÖSYM Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı bu hafta sonu düzenlenecek.

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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınav programı - 2

12-13 NİSAN ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Cumartesi günü 2025-DİB-MBSTS ve e-YDS 2025/5, 13 Nisan Pazar günü ise 2025-ALES/1 gerçekleştirilecek.

DİB-MBSTS 44 ildeki 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 102 bina ve 1708 salon kullanılacak.

Saat 14.45'te başlayacak sınav kapsamında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınav programı - 3

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-14.30 saatleri arasında, pazar günü ise saat 07.00-10.00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

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