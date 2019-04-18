Bu hafta yapılacak YKS hakkında her şey
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. İşte üniversiteye girişte adayların ter dökeceği YKS için sınav tarihleri, soru sayıları
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YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDIÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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2019-YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)
Sınav Tarihi:
15.06.2019 10:15
Sonuç tarihi
18.07.2019
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2019-YKS 2. OTURUM ALAN YETERLILİK TESTLERİ (AYT)
Sınav Tarihi:
16.06.2019 10:15
Sonuç tarihi
18.07.2019
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2019-YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)
Sınav Tarihi:
16.06.2019 15:45
Sonuç tarihi
18.07.2019
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5TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.
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6AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.
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AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.
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8YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.