Bu sabah Ankara'dan yola çıktılar: 2 milyon 560 bin kişinin kaderi bu TIR'ların içinde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 528 nakil aracı, sabah saatlerinde ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak.