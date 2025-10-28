Bugün (28 Ekim) okullar yarım gün mü, tatil mi? 28-29 Ekim okullar ve üniversiteler tatil mi? (Okullarda tatil saat kaçta başlayacak)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. Bayram öncesinde yarım gün ve Çarşamba günü birçok işletme kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bankalar, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, PTT, Borsa İstanbul, eczaneler, sağlık ocakları, hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümler çalışmayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise bugün yarım gün olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilecek. Peki 28 Ekim okullar yarım gün mü, tatil mi? İşte, 28-29 Ekim’de kapalı olan yerler…

28 Ekim Salı günü yarım gün olduğundan bazı kamu kurumları kapalı olacak. Ülkemizde milli ve dini bayram günleri resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde arefe günü olduğundan yarım gün tatil yapılıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi tarihlerin bir gün öncesinde herhangi bir tatil veya yarım gün uygulanmıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise tatil toplam 1.5 gün sürüyor. Tatillerini birleştirerek daha uzun sürdürmek isteyenler ise tatil tarihlerine göre hareket ediyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre üniversite öğrencileri ile birlikte ilköğretim ve ortaöğrenim öğrencileri yarım gün tatil yapacak. İşte, eğitim durumuna ilişkin bilgiler…

28 EKİM (BUGÜN) OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde düzenlenecek etkinlik, konser, yürüyüş vb. kutlanacak. Okullarda ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine vurgu yapan törenler düzenlenecek. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Öğle tatili genellikle okullarda saat 13.00’dan itibaren başlıyor.

28-29 EKİM’DE KAPALI OLAN YERLER NERESİ?

28 Ekim öğleden sonra başlayacak tatil sebebiyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, kargo firmaları, PTT, bankalar, banka çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa’da yarım gün kapalı olacak.

Sağlık kurumlarından olan eczaneler nöbet sistemine uygun çalışacak. Saat 13.00’dan sonra eczaneler kapalı olurken nöbetçi eczaneler çalışmaya devam edecek. Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da benzer şekilde yarım gün açık olacak. Hastanelerin acil servislerindeki dışındaki bölümler de öğleden sonra kapalı olacak.

28-29 Ekim’de uygulanan 1.5 günlük tatilin ardından kamu kurumları, sağlık ocakları, bankalar ve diğer işletmeler 30 Ekim Perşembe günü normal çalışma düzenine dönecek.

DEPREM SONRASI TATİL KARARI

Balıkesir, Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı günü okullar tatil oldu. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada “ Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

