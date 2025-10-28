Bugün (28 Ekim) okullar yarım gün mü, tatil mi? 28-29 Ekim okullar ve üniversiteler tatil mi? (Okullarda tatil saat kaçta başlayacak)

28 Ekim Salı günü yarım gün olduğundan bazı kamu kurumları kapalı olacak. Ülkemizde milli ve dini bayram günleri resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde arefe günü olduğundan yarım gün tatil yapılıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi tarihlerin bir gün öncesinde herhangi bir tatil veya yarım gün uygulanmıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise tatil toplam 1.5 gün sürüyor. Tatillerini birleştirerek daha uzun sürdürmek isteyenler ise tatil tarihlerine göre hareket ediyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre üniversite öğrencileri ile birlikte ilköğretim ve ortaöğrenim öğrencileri yarım gün tatil yapacak. İşte, eğitim durumuna ilişkin bilgiler…