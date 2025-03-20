Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller
20 Mart Perşembe günü birçok bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Valiliklerden peş peşe uyarılar gelirken olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlara uyarılar yapıldı. Ordu, Sivas, Yozgat gibi illerde llçe bazlı kararlar alınırken Kayseri, Kırşehir, Niğde, Karaman gibi illerde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte, 20 Mart Perşembe günü kar tatili olan il ve ilçeler…
Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla 20 Mart Perşembe günü Ordu, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde eğitime ara verildi, okullar tatil edildi. İşte, 20 Mart 2025 son dakika kar tatili haberleri...