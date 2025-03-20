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Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller

20 Mart Perşembe günü birçok bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Valiliklerden peş peşe uyarılar gelirken olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlara uyarılar yapıldı. Ordu, Sivas, Yozgat gibi illerde llçe bazlı kararlar alınırken Kayseri, Kırşehir, Niğde, Karaman gibi illerde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte, 20 Mart Perşembe günü kar tatili olan il ve ilçeler…

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 1

Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla 20 Mart Perşembe günü Ordu, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde eğitime ara verildi, okullar tatil edildi. İşte, 20 Mart 2025 son dakika kar tatili haberleri...

EĞİTİM HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 2

20 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER BELLİ OLDU

20 Mart Perşembe günü birçok il ve ilçede eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi.

Perşembe günü Ordu, Sivas, Yozgat, Adana, Aksaray, Erzincan, Nevşehir, Trabzon'da ilçe bazlı okullar tatil edildi.

Eğitim öğretim faaliyetlerine genel olarak ara verilen iller ise Kayseri, Kırşehir, Niğde oldu. Kar tatili olan il ve ilçelere yönelik resmi açıklamalar o ilin valiliğinden yapılıyor. Öğrenciler ve aileleri valiliklerin resmi sosyal medya hesaplarından alınan kararları takip edebilir.

Son olarak Giresun Valiliği yaptığı açıklamada " Merkez ilçeye bağlı Belde ve Köy Okullarında eğitim öğretime 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezindeki okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 3

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.

Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 4

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 5

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 6

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 7

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 8

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın 13 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını kaydetti.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 9

K.MARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

İlçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 10

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda perşembe günü kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 11

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'un Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya ile Araklı Erenler İlkokulu ve Ortaokulunda, Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ile Uzungöl İlkokulu ve Ortaokulunda, Maçka ilçesinde Başar, Konaklar ile Çatak İlkokul ve Ortaokulunda, Yomra ilçesinde ise Özdil İmam Hatip, Maden ve Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu ile Çamlıyurt, Oymalıtepe ve Özdil İlkokulunda perşembe günü eğitim yapılamayacak.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 12

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir alındığı belirtilerek, "Taşımalı eğitime 20 Mart 2025 tarihinde bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 13

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde perşembe günü yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller - 14

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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