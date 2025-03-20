Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? 20 Mart Perşembe kar tatili olan iller

20 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER BELLİ OLDU

20 Mart Perşembe günü birçok il ve ilçede eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi.

Perşembe günü Ordu, Sivas, Yozgat, Adana, Aksaray, Erzincan, Nevşehir, Trabzon'da ilçe bazlı okullar tatil edildi.

Eğitim öğretim faaliyetlerine genel olarak ara verilen iller ise Kayseri, Kırşehir, Niğde oldu. Kar tatili olan il ve ilçelere yönelik resmi açıklamalar o ilin valiliğinden yapılıyor. Öğrenciler ve aileleri valiliklerin resmi sosyal medya hesaplarından alınan kararları takip edebilir.

Son olarak Giresun Valiliği yaptığı açıklamada " Merkez ilçeye bağlı Belde ve Köy Okullarında eğitim öğretime 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezindeki okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.