Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından eğitimciler, aileler ve öğrenciler, okullarda kar tatili gelişmelerine odaklandı. Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin valilikleri veya ilçenin kaymakamlıkları karar veriyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Peki bugün (21 Mart Cuma) okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İşte, okullarda son dakika kar tatili gelişmeleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, bugün (21 Mart cuma) eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…