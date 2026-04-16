Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? 16-17 Nisan tatil olan iller
16.04.2026 09:12
Son Güncelleme: 16.04.2026 09:15
NTV - Haber Merkezi
Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerle sarsılırken, "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve Şanlıurfa Valiliği, yaşanan saldırılar sonrasında 16-17 Nisan tarihli eğitim öğretim programını açıkladı.
Bugün okulların tatil olup olmadığı öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Hem Kahramanmaraş hem Şanlıurfa’daki eğitim sendikaları, okullarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Konuyla ilgili hem Kahramanmaraş hem de Şanlıurfa Valiliği tarafından tatil açıklaması yapıldı. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar ildeki eğitim-öğretime ara verildiğini açıklamıştı.
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 16 - 17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; Anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısı sonrasında açıklamada bulundu.
Çiftçi açıklamasında, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa dışındaki tüm illerde eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.