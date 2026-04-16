Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? 16-17 Nisan tatil olan iller

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 16 - 17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; Anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."