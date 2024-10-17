Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitime-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



Buna göre; 17 Ekim Perşembe günü Sivas'ta okullar tatil edildi.