Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması
Sivas'ta bugün meydana gelen depremin ardından "Okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dün Malatya'da meydana gelen depremin ardından Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa valilikleri tarafından yapılan açıklamayla birlikte okullar tatil edilmişti. Bugünde Sivas'ta 4,7 ve 4,1 şiddetin meydana gelen depremlerin ardından valilik açıklama yaptı. Peki, bugün okullar tatil mi, Sivas'ta okullar tatil mi edildi?
Sivas'ın Hacıali ve Ağışkaya köylerinde bugün meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, "Okullar tatil mi edildi?" sorusu merak ediliyor. Dün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Peki, bugün Sivas'ta okullar tatil mi?