Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması

Sivas'ta bugün meydana gelen depremin ardından "Okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dün Malatya'da meydana gelen depremin ardından Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa valilikleri tarafından yapılan açıklamayla birlikte okullar tatil edilmişti. Bugünde Sivas'ta 4,7 ve 4,1 şiddetin meydana gelen depremlerin ardından valilik açıklama yaptı. Peki, bugün okullar tatil mi, Sivas'ta okullar tatil mi edildi?

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması - 1

Sivas'ın Hacıali ve Ağışkaya köylerinde bugün meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, "Okullar tatil mi edildi?" sorusu merak ediliyor. Dün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Peki, bugün Sivas'ta okullar tatil mi?

EĞİTİM HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması - 2

5 İLDE DÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Valilikler tarafından yapılan açıklama ile birlikte Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar dün 1 günlüğüne tatil edildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması - 3

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların dün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de hangi illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

İşte okulların tatil olduğu iller;

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması - 4

MALATYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde Yaşanılan Deprem Dolayısı İle 17 Ekim 2024 Tarihinde Bir (1) Gün Süre İle Eğitim-Ögretime Ara Verilmiştir." denildi.

Buna göre; Malatya'da okullar bugün de tatil edildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Sivas ve Malatya Valiliği'nden tatil açıklaması - 5

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitime-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Buna göre; 17 Ekim Perşembe günü Sivas'ta okullar tatil edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER