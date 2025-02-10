Bugün okullar tatil mi? Kayseri, Samsun, Çanakkale'de okullar tatil mi? Okulları tatil olan iller listesi

SİNOP

Sinop Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirme sonrasında oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Gerze ve Dikmen ilçelerinde, Taşıma Yolu İle Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında olan tüm özel ve resmi okullarda, özel eğitim kurumlarında, 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Taşımalı eğitim-öğretim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamileler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 10 Şubat Pazartesi günü bir gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.