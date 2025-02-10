Bugün okullar tatil mi? Kayseri, Samsun, Çanakkale'de okullar tatil mi? Okulları tatil olan iller listesi
Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde kar tatili beklentisi oluştu. Öğrenciler, aileleri ve eğitimciler kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 10 Şubat kar tatili olan illerin haberleri...