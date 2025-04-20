Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama
Bursluluk sınavı giriş yerleri için gözler e-Devlet’e çevrildi. İOKBS sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar İOKBS sınav giriş belgesini, sınav günü yanında bulunduracak. 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek sınavlarda İOKBS sınav yeri belgesi olmayan adaylar, okullara alınmayacak. Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak kullanılabilecek. İOKBS sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025 açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, İOKBS (bursluluk sınavı) giriş belgesi alma ekranı…
Bursluluk sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınavların düzenleneceği okullara giriş yapamayacak. Adaylar geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. Adaylar bursluluk sınav giriş belgesini kayıtlı olduğu okul üzerinden veya e-Okul üzerinden alabilecek. İOKBS sınavında adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi derslerden sorular yöneltilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara bir eğitim yılında 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav giriş belgelerinde son durum…