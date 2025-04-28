Bursluluk parası ne kadar, burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2025 MEB İOKBS burs ücreti hesaplama ekranı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan'da tamamlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrasında, bursluluk parasının ne kadar olduğu ve ne zaman yatırılacağı sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2025 MEB İOKBS burs ücreti hesaplama ekranı.
2025 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde uygulandı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs imkânı sağlanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2025 MEB İOKBS burs ücreti hesaplama ekranı.