Bursluluk parası ne kadar, burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2025 MEB İOKBS burs ücreti hesaplama ekranı

2025 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde uygulandı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs imkânı sağlanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2025 MEB İOKBS burs ücreti hesaplama ekranı.