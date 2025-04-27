Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti hesaplama
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan'da yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde, bursluluk parasının ne kadar olduğu ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti ne kadar?
2025 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına burs imkânı sağlanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti ne kadar?