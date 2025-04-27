Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti hesaplama

2025 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına burs imkânı sağlanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti ne kadar?