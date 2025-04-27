Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti hesaplama

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan'da yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde, bursluluk parasının ne kadar olduğu ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti ne kadar?

Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti hesaplama - 1

2025 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına burs imkânı sağlanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti ne kadar?

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Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti hesaplama - 2

2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.

Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti hesaplama - 3

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra başlayacak.

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