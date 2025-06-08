Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacak. Öğrenciler her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek. İlk defa burs alamay hak kazanan öğrenciler ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alacak.