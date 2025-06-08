Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler burs ödeme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs, yıl boyunca 12 ay kesintisiz şekilde ödenecek. Peki, iOKBS bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler burs ödeme sürecinin ayrıntılarını araştırıyor.