Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler burs ödeme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs, yıl boyunca 12 ay kesintisiz şekilde ödenecek. Peki, iOKBS bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? - 1

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler burs ödeme sürecinin ayrıntılarını araştırıyor.

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Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? - 2

BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?  

Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacak. Öğrenciler her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek. İlk defa burs alamay hak kazanan öğrenciler ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alacak.

Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? - 3

Bursunu PTT ‘den alan öğrenciler yine burslarını PTT’den almaya devam edecekler.

Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? - 4

Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacak.

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