Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2023 İOKBS burs ücreti ödemeleri)

100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.



Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.



Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.



Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.