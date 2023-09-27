Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2023 İOKBS burs ücreti ödemeleri)
Bursluluk paralarının ne zaman yatırılacağı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023 bursluluk sınavı sonrasında, burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, 2023 bursluluk parası ne zaman yatar?
2023 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2023 bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?