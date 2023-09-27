Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2023 İOKBS burs ücreti ödemeleri)

Bursluluk paralarının ne zaman yatırılacağı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023 bursluluk sınavı sonrasında, burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, 2023 bursluluk parası ne zaman yatar?

Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2023 İOKBS burs ücreti ödemeleri) - 1

2023 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2023 bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

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Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2023 İOKBS burs ücreti ödemeleri) - 2

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2023 İOKBS burs ücreti ödemeleri) - 3

100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

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