Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ödemesi ne zaman?
MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, aylık burs ödemelerini ne zaman alacaklarını merak etmeye başladı. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ödemesi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Şimdi ise hak sahaibi öğrencilerin burs ödeme tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2023 İOKBS burs ödemelerinde son bilgiler...