Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılım sağlaycak binlerce öğrenci, sınav giriş yerlerinin yer aldığı, giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde organize edeilecek. Sınav için hazırlıklarına tüm hız devam eden öğrenciler, bir yandan sınav giriş belgesini sorguluyor. Eylül ayına az bir zaman kala öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 MEB İOKBS sınav giriş yerlerinde son gelişmeler...