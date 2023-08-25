Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılım sağlaycak binlerce öğrenci, sınav giriş yerlerinin yer aldığı, giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde organize edeilecek. Sınav için hazırlıklarına tüm hız devam eden öğrenciler, bir yandan sınav giriş belgesini sorguluyor. Eylül ayına az bir zaman kala öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 MEB İOKBS sınav giriş yerlerinde son gelişmeler...

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Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı.

Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS sınav giriş belgelerinin 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor - 3

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor - 4

2023 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayabildiği Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

Sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

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