Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav giriş belgeleri bekleniyor

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı.



Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.



Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.



İOKBS sınav giriş belgelerinin 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.