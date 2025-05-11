Bursluluk sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaokul ve lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunan bursluluk sınavının sonuçları merakla bekleniyor. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınav, Türkiye genelinde 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Aileler ve öğrenciler şimdi, bu önemli sınavın sonuçlarını öğrenmek için heyecan içinde bekliyor. Peki bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları ekranında adayların elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayısı ve burs durumu yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda öğrencilere burs desteği sağlıyor. Başarı puanları ise o yıl düzenlenen sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. Bursluluk parası ödemeleri öğrenciler adına açılan hesaplar aracılığıyla yatırılıyor. Burs desteğini kaçırmak istemeyen yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava başvuru yapmıştı. İOKBS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama…