Bursluluk sınav sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu: Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları ekranında adayların elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayısı ve burs durumu yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda öğrencilere burs desteği sağlıyor. Başarı puanları ise o yıl düzenlenen sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. Bursluluk parası ödemeleri öğrenciler adına açılan hesaplar aracılığıyla yatırılıyor. Burs desteğini kaçırmak istemeyen yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava başvuru yapmıştı. İOKBS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama…