Bursluluk sınav sonuçları için kritik gün: MEB İOKBS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri, 27 Nisan’da düzenlenen sınavlara katıldı. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Burs ödemeleri, her ay yatırılırken son yapılan artışla birlikte 2 bin lira seviyesine ulaştı. Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçları tarihini duyurdu. Peki Bursluluk sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları tarihi…

Bursluluk sınav sonuçları için kritik gün: MEB İOKBS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 1

Bursluluk sınav sonuçları ekranında adayların elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayısı ve burs durumu yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda öğrencilere burs desteği sağlıyor. Başarı puanları ise o yıl düzenlenen sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. Bursluluk parası ödemeleri öğrenciler adına açılan hesaplar aracılığıyla yatırılıyor. Burs desteğini kaçırmak istemeyen yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava başvuru yapmıştı. İOKBS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama…

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Bursluluk sınav sonuçları için kritik gün: MEB İOKBS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 2

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu.

Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “ Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “ Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

Bursluluk sınav sonuçları için kritik gün: MEB İOKBS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 3

İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA

Bursluluk sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden adaylar belli olacak. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal
Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak
okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınav sonuçları için kritik gün: MEB İOKBS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 4

BURS ÖDEMELERİ 12 AY YAPILACAK

Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor. Bursluluk ücretleri,memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanıyor. Burs ödemeleri 2025 yılının Ocak ayında 2 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Memur maaşları yılın ikinci yarısında tekrar artış gösterecek. Bu artışla birlikte bursluluk parası da artacak.

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