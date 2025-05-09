Bursluluk sınav sonuçları için kritik gün: MEB İOKBS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri, 27 Nisan’da düzenlenen sınavlara katıldı. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Burs ödemeleri, her ay yatırılırken son yapılan artışla birlikte 2 bin lira seviyesine ulaştı. Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçları tarihini duyurdu. Peki Bursluluk sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları tarihi…
Bursluluk sınav sonuçları ekranında adayların elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayısı ve burs durumu yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl belirlenen kontenjan doğrultusunda öğrencilere burs desteği sağlıyor. Başarı puanları ise o yıl düzenlenen sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. Bursluluk parası ödemeleri öğrenciler adına açılan hesaplar aracılığıyla yatırılıyor. Burs desteğini kaçırmak istemeyen yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava başvuru yapmıştı. İOKBS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama…