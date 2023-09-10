Bursluluk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS erken açıklanır mı?
Bursluluk Sınavı sonuçları 2023-2024 eğitim yılının başlaması ile gündeme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda bulunuyor. Sınav, 3 Eylül Pazar günü tek oturumda sona ermişti. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonucu ne zaman belli olur?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavın sonuçlarının ilan edilmesi ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler netlik kazanacak. İşte, 2023 İOKBS sonuçlarına dair bilgiler...