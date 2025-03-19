imsakiye

Bursluluk sınav tarihi ortaokul - lise MEB: İOKBS (PYBS) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfları kapsayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı düzenleniyor. 2025 yılı PYBS yani İOKBS için başvurular 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sıra, ''İOKBS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?'' sorusunda.

Bursluluk sınav tarihi ortaokul - lise MEB: İOKBS (PYBS) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 1

Ortaöğretime yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına, açıköğretim öğrencileri katılamıyor. 2025 İOKBS uygulaması nisan ayında olacak. Sınavın beklenen giriş belgeleri ise sınavdan 7 gün kadar önce erişime açılıyor. PYBS (İOKBS) sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınav tarihi ortaokul - lise MEB: İOKBS (PYBS) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 2

2025 İOKBS NE ZAMAN?

MEB'e bağlı okulların 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da bursluluk sınavına katılacak.

Öğrencilere 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre tanınacak. Yanlış cevaplar ise doğru yanıtları etkileyecek. Öğrenciler A-B olarak iki çeşit kitapçık sunulacak.

Sınavda adaylara; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinin her birinden 20 tane soru sorulacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan 5, 6, 7. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgilerden, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıflar Sosyal Bilgiler dersinden sorular yanıtlayacak.

Sınav sonuçları ise 30 Mayıs tarihinde meb.gov.tr'den açıklanacak.

Bursluluk sınav tarihi ortaokul - lise MEB: İOKBS (PYBS) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 3

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

İOKBS sınav giriş belgeleri sınavdan 7 gün önce yani 20 Nisan'da meb.gov.tr'den adaylara açılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER