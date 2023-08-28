Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası)

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin bursluluk sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası) - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası) - 2

Bursluluk sınavı için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgelerini takip ediyor. MEB, yayımladığı kılavuzda sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası) - 3

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası) - 4

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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