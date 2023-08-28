Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası)
2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin bursluluk sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.