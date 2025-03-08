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Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Bursluluk sınavı başvuruları bu yıl 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınırken gözler sınav takvimine çevrildi. Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS olarak da bilinen sınav 27 Nisan tarihinde organize edilecek. İşte, bursluluk sınav giriş belgesi ve sınava ilişkin bilgiler…

Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi - 1

Bursluluk sınavında öğrencilere 80 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 100 dakika süre veriliyor. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler testlerinin ağırlık katsayıları 3 olurken puan hesaplamasına aynı katkıyı yapıyor. Ortaokul ve lise öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürürken başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs yatıracak. Peki 2025 Bursluluk sınav giriş belgeleri 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS sınav tarihi ve giriş belgesi detayları…

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi - 2

BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak bursluluk sınavı başvuruları 3 Mart’ta tamamlandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı sınav 27 Nisan tarihinde yapılacak. 

Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi - 3

İOKBS SINAV YERLERİ TARİHİ 

Bursluluk sınav giriş belgesi, kılavuzda yer alan bilgiye göre meb.gov.tr adresinden “ Sınav tarihinden en az 7 gün önce” ilan edilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra bilgisi yer alacak.

27 Nisan’da sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar veya geçerli kimlik belgesi bulunmayanlar, sınav salonlarına alınmayacak. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde bulunan bina, salon ve sırada sınava katılacak.

Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi - 4

BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI

5,6,7’nci sınıflar;

Türkçe 20

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Sosyal Bilgiler 20

9,10 ve 11’nci sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 20

Matematik 20

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) 20

Sosyal Bilimler 20

Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi - 5

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Bursluluk sınava katılacak öğrencilerin uyması gereken bazı sınav kuralları bulunuyor. Kurallar, İOKBS sınav giriş belgesi üzerinde bulunuyor. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girilmesi, geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, başka bir öğrenciye ait evrakın kullanılması gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak. 

Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi - 6

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Bursluluk sınavı değerlendirmesi yapılırken her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara gelecek ham puanlar bulunacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

MEB tarafından paylaşılan kılavuza göre sonuçlar, 30 Mayıs tarihinde meb.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

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