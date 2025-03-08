Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi

Bursluluk sınavında öğrencilere 80 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 100 dakika süre veriliyor. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler testlerinin ağırlık katsayıları 3 olurken puan hesaplamasına aynı katkıyı yapıyor. Ortaokul ve lise öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürürken başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs yatıracak. Peki 2025 Bursluluk sınav giriş belgeleri 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS sınav tarihi ve giriş belgesi detayları…