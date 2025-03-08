Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Bursluluk sınavı başvuruları bu yıl 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınırken gözler sınav takvimine çevrildi. Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS olarak da bilinen sınav 27 Nisan tarihinde organize edilecek. İşte, bursluluk sınav giriş belgesi ve sınava ilişkin bilgiler…
Bursluluk sınavında öğrencilere 80 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 100 dakika süre veriliyor. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler testlerinin ağırlık katsayıları 3 olurken puan hesaplamasına aynı katkıyı yapıyor. Ortaokul ve lise öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürürken başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs yatıracak. Peki 2025 Bursluluk sınav giriş belgeleri 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS sınav tarihi ve giriş belgesi detayları…