Bursluluk sınavı başvuruları bitiyor! 2025 İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav takvimi

2025 BURSLULUK SINAV VE SONUÇ TARİHİ

Bu yıl İOKBS yani bursluluk sınavı 27 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak ve sonuçlar ise 30 Mayıs tarihinde adaylara açılacak.



Sınav 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfları için 80 sorudan oluşacak ve toplamda 100 dakika süre verilecek.



9, 10 ve 11. sınıflar için ise yine 80 soru sorulacak ve adaylara 100 dakika süre tanınacak.