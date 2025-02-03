Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS 2025 başvuru tarihi için gözler MEB'de
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihi yaklaşırken gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda İOKBS başvuru tarihini duyurmuştu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları takip ediyor.