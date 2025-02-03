Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS 2025 başvuru tarihi için gözler MEB'de

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihi yaklaşırken gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda İOKBS başvuru tarihini duyurmuştu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS 2025 başvuru tarihi için gözler MEB'de - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)  başvuru tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları takip ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS 2025 başvuru tarihi için gözler MEB'de - 2

İOKBS NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, bu yıl İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS 2025 başvuru tarihi için gözler MEB'de - 3

Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı ortası itibarıyla başlaması bekleniyor.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS 2025 başvuru tarihi için gözler MEB'de - 4

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sırasında öğrencinin uygunluk durumunu gösteren belgeler talep edilebilir. Bu belgeler, öğrencinin eğitim durumu ve ailenin gelir düzeyi gibi bilgileri içerebilir.

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