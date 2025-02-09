Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için tarih belli oldu. Peki, Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman?

Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularına geri sayım başladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Her yıl düzenlenen sınavın bu yılki etabına dair bilgiler adaylarla paylaşıldı.

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Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi - 2

2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak

Kılavuza göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat-3 Mart'ta yapılacak.

Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi - 3

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?


27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 30 Mayıs'ta "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi - 4

SINAVIN KAPSAMI

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.

Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi - 5

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN YAYIMLANMASI

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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