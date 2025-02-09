Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 İOKBS başvuru tarihi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için tarih belli oldu. Peki, Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularına geri sayım başladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Her yıl düzenlenen sınavın bu yılki etabına dair bilgiler adaylarla paylaşıldı.