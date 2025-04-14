Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama

İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.