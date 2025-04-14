Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilere burs kazandıran İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, İOKBS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 1

10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği İOKBS Bursluluk sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek.

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Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 2

İOKBS 2025 OTURUMU NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 3

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 4

İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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