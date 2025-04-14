Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilere burs kazandıran İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, İOKBS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği İOKBS Bursluluk sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek.