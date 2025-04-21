Bursluluk sınavı giriş belgesi 2025 öğrenme ekranı: MEB İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı

GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.



SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI



5, 6 ve 7’nci Sınıflar



Türkçe 20

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20



9, 10 ve 11’inci Sınıflar



Türk Dili ve Edebiyatı 20

Matematik 20

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20



