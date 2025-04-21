Bursluluk sınavı giriş belgesi 2025 öğrenme ekranı: MEB İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?
“İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı” İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri ise sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesiyle sorgulayabilecek. Bursluluk sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgelerini yanında bulunduracak. Peki Bursluluk sınavı giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri 2025 nasıl sorgulanır? İşte, İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
Bursluluk sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınavların düzenleneceği okullara giriş yapamayacak. Adaylar geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. Adaylar bursluluk sınav giriş belgesini kayıtlı olduğu okul üzerinden veya e-Okul üzerinden alabilecek. İOKBS sınavında adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi derslerden sorular yöneltilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara bir eğitim yılında 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav giriş belgelerinde son durum…