Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2026 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Gözler MEB'de
17.02.2026 09:26
NTV - Haber Merkezi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için bu yılın tarihi belli oldu. Sınava başvuran 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise heyecanla sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
2026 İOKBS sınavı için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında düzenlenecek. Peki, bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2026 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 İOKBS NE ZAMAN?
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin bursluluk hakkından faydalandırılması amacıyla katılım sağlayacakları bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.