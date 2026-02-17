Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2026 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Gözler MEB'de

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için bu yılın tarihi belli oldu. Sınava başvuran 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise heyecanla sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?