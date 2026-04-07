Bursluluk sınavı giriş yerleri sorgulama 2026: MEB İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
07.04.2026 09:22
NTV - Haber Merkezi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürüyor. 26 Nisan'da yapılacak sınavın giriş yerleri netleşiyor.
Resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2026 İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 İOKBS kılavuzunda, fotoğraflı sınav giriş belgesinin sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabileceği belirtiliyor.
Buna göre; Bursluluk sınavı giriş yerlerinin 13-24 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; Bursluluk sınavı, 26 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak.