Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan'da tamamlanan bursluluk sınavı, 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ise gözler 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 bursluluk sınavı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim hayatlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da katkı sağlayacak. 2025 İOKBS sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci burs hakkı elde edecek. Burs hakkı elde eden öğrenciler, 2025 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?