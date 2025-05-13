Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan'da tamamlanan bursluluk sınavı, 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ise gözler 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi - 1

2025 bursluluk sınavı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim hayatlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da katkı sağlayacak. 2025 İOKBS sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci burs hakkı elde edecek. Burs hakkı elde eden öğrenciler, 2025 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu.

Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi - 3

2025 İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi - 4

İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA

Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.

Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi - 5

TEMMUZ AYINDA BURS ÜCRETİ ARTACAK

Bursluluk ücretleri, memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanıyor. Burs ödemeleri 2025 yılının Ocak ayında 2 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Memur maaşları yılın ikinci yarısında tekrar artış gösterecek. Bu artışla birlikte bursluluk parası da artacak.

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