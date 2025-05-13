Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS kılavuzuyla tarih verdi

2025 bursluluk sınavı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim hayatlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da katkı sağlayacak. 2025 İOKBS sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci burs hakkı elde edecek. Burs hakkı elde eden öğrenciler, 2025 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?