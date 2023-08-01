Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 MEB bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

2023 bursluluk sınavı giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 2023 MEB iş takvimi sonrasında belli oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?