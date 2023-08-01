Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 MEB bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Peki, 2023 bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 MEB bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? - 1

2023 bursluluk sınavı giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 2023 MEB iş takvimi sonrasında belli oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 MEB bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? - 2

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olac

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 MEB bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? - 3

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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