Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 MEB bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Peki, 2023 bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2023 bursluluk sınavı giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 2023 MEB iş takvimi sonrasında belli oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?