Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Kılavuzda bursluluk sınavı tarihine ve sınav giriş belgelerine yönelik açıklama yapılmıştı. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

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Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 2

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 3

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 4

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini belirtilen tarihten itibaren MEB'in resmi web sitesi üzerinden temin edebilirler. Sınav günü, giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak.

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