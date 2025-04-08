Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Kılavuzda bursluluk sınavı tarihine ve sınav giriş belgelerine yönelik açıklama yapılmıştı. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.