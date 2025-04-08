Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.



