Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 bursluluk sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

İOKBS SINAV SÜRESİ 2025 NE KADAR?

İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavında öğrencilere 80 soruyu cevaplandırması için toplam 100 dakika süre verilecek.



Geçtiğimiz yıl yapılan bursluluk sınavında lise öğrencilerine 100 soru için 120 dakika, ortaokul öğrencilerine ise 80 soru için 100 dakika sınav süresi verilmişti. Bu yıl yapılacak sınavlarda ise ortaokul ve lise öğrencileri için sınav süresi toplam 100 dakika olarak belirlendi.



Bursluluk sınavına saat 10.00’da giriş yapan öğrenciler 11.40 itibarıyla çıkış yapmaya başlayabilecek.