Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 bursluluk sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
Bursluluk sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, sınava saatler kala sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenecek. 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen sınav için geri sayım başladı. Bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8. sınıf, hazırlık sınıfı, lise 9,10,11’nci sınıf öğrencileri katılacak. Öğrencilere eğitim aldıkları sınıflara yönelik sorular yöneltilecek. İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere bakanlık tarafından burs desteği sağlanacak. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 bursluluk sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte, MEB 2025 bursluluk sınavı süresi…
Bursluluk sınavında öğrencilere sorumlu oldukları derslerden toplam 80 soru yöneltilecek. Adaylar, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler gibi derslerden yöneltilen soruları cevaplandıracak. Sınav süresi başlamadan adaylar cevap kağıdına işaretleme yapamayacak. Sınavda bilgi paylaşımı yapan, kopya çektiği tespit edilen veya sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Öğrenciler, sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesiyle birlikte sınavların yapılacağı okullarda 1 saat önceden hazır olacak. Peki 2025 Bursluluk sınavı ne zaman sona erecek? İşte, bursluluk sınavına ilişkin bilgiler…