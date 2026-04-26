Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?
26.04.2026 09:13
Aydın Kayar
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (2026-İOKBS) saat kaçta başlayacağı ve biteceği, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen sınav bu yıl 26 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Öğrenciler sınav saati süresi ve soru bilgisini merak ediyor. 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2026 İOKBS sınav saati ve süresi, burs almaya hak kazanmak için sınava girecek olan ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından sınıflara göre uygulanacak olan İOKBS soru bilgisi ve sınav saati süreleri belli oldu. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 11.40'ta sona erecek.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.
SINIFLARA GÖRE BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI
5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 soru sorulacak.
8’nci sınıf örğencilerine ise Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulacak.
9,10,11’nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulacak.