Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı)

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2023 oturumları 3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılmıştı. Bu yıl Bursluluk sınavına 1 milyon 44 bin 846 öğrenci katılmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı) - 2

İOKBS SONUÇ EKRANI

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu Ekranı

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı) - 3

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal
Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak
okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak
Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere
ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı) - 4

KKTC VE YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER SINAVI KAZANMALARI DURUMUNDA BURSLULUKTAN NASIL FAYDALANIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı) - 5

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.  Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.


Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı) - 6

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

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