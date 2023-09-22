Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı: Burs ödemeleri ne zaman başlayacak? (meb.gov.tr sonuç ekranı)
Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2023 oturumları 3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılmıştı. Bu yıl Bursluluk sınavına 1 milyon 44 bin 846 öğrenci katılmıştı.